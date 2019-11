Kudelski-Tochter Nagra kooperiert mit Google-Partnern im Bereich Smart-TV

Nagra will mit SDMC und Amlogic an einer Android-TV-Lösung für Pay-TV-Anbieter arbeiten, wie das Schweizer Unternehmen am Montagabend mitteilte.

SDMC sei ein von Google zertifiziertes Unternehmen für Beistellgeräte (smart set-top boxes) für "Android TV" - eine Plattform für interaktives Fernsehen, die vom Technologieunternehmen Google entwickelt wurde. Amlogic wiederum sei ein Halbleiterunternehmen und ebenfalls ein Google-Partner.

Die gemeinsame Lösung solle am "APAC Android TV Summit" vom 12. bis 14. November in Bangkok in Thailand vorgestellt werden, hiess es.

