Kudelski: Transformation soll laut CEO weitergehen

Sein Unternehmen sei nun im Investitionsmodus, wobei im Bereich Cybersecurity alle Investitionen in die Entwicklung neuer Sicherheitsprodukte fliessen würden, so der Manager. Würden die Entwicklungskosten ausgeklammert, so sei Kudelski Security mindestens auf Breakeven-Niveau. Mit Blick in die Zukunft sei das Ziel, dass die Sparte im Jahr 2020 auf bereinigter EBITDA-Stufe profitabel ist.

Erst im August hatte sich das Unternehmen ausserdem von SmarDTV getrennt. Weitere Devestitionen sind laut dem Firmenchef derzeit aber nicht geplant. "Mittelfristig halten wir uns Möglichkeiten aber offen", ergänzte er. Fest stehe derzeit, dass sich die Umsatzqualität aus dem Pay-TV-Bereich weiter verbessern werde.

Anzahl der Standorte reduzieren

Im Bezug auf das Sparprogamm sei man auf Kurs, das Sparziel von 50 bis 70 Millionen US-Dollar bis Ende Jahr zu erreichen. "Die Restrukturierungskosten werden im zweiten Semester etwas tiefer ausfallen als im ersten, aber immer noch bedeutend sein", so der CEO. Und weiter: "2019 werden wir unsere Kostenbasis weiter verkleinern und die Anzahl der Standorte reduzieren, besonders in Europa." Am Schweizer Hauptsitz in Cheseaux solle die Anzahl an Mitarbeitern aber stabil bleiben. "Wir konzentrieren uns dort auf die Entwicklungsfunktionen", sagte Kudelski.

Gefragt nach der Umsatzaufteilung nach der Transformation erklärte er, dass Digitalfernsehen, Internet of Things und Cybersecurity etwa "60 Prozent des Geschäfts ausmachen". Sein Unternehmen rechne damit, dass Cybersecurity im zweistelligen Prozentbereich wächst und Internet of Things etwa ab 2020 materiellen Umsatz generieren werde. Das Digitalfernsehen werde sich nach dem Rückgang der letzten Jahre derweil stabilisieren.

Ausserdem möchte der Firmenchef Schulden abbauen. Eine Kapitalerhöhung kommt für ihn 2019 jedoch nicht in Frage. "Aber uns ist klar: Angesichts der Bond- und Aktienpreisentwicklung müssen wir unsere Hausaufgaben machen." Schliesslich nutzte Kudelski das Interview, um die bisher geltenden Ziele für 2018 zu bestätigen.

kw/

(AWP)