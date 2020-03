Kühne Holding erhöht ihren Anteil an Hapag-Lloyd auf über 30 Prozent

"Als einem der Ankeraktionäre der weltweit operierenden Traditionsreederei Hapag-Lloyd mit ihrer starken Verankerung in Hamburg war es unser Ziel, über einen Aktienbesitz von gut 30 Prozent zu verfügen", wurde Karl Gernandt, der Executive Chairman der Kühne Holding in der Meldung zitiert. Das Engagement sei langfristiger Natur, wobei die Erhöhung des Anteils das Vertrauen in die Hapag-Lloyd - auch in Krisenzeiten - unterstreiche.

Hauptaktivum der Kühne Holding ist nach wie vor die Mehrheitsbeteiligung von rund 53 Prozent am Transportlogistikkonzern Kühne+Nagel. Das dritte Standbein sind Immobilien und Hotels - etwa auf Mallorca oder in Hamburg - sowie ein 5-prozentiger Anteil an der Firma Signa Prime Selection.

kw/ra

(AWP)