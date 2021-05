Kühne+Nagel-Aktien mit dem Markt im Plus - Apex-Übernahme vollzogen

Gegen 9.10 steigen die Titel um 0,5 Prozent auf 278,40 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) liegt derweil minimal im PLus.

Mit einem der grössten Zukäufe bisher von Kühne+Nagel sei dem Unternehmen der Sprung vorbei an Konkurrent DHL an die Spitze im globalen See- und Luftfrachtgeschäft gelungen, kommentiert die Bank Vontobel. Insgesamt sei die Übernahme ein grosser Schritt nach vorne mit Blick auf die Expansionsstrategie in Asien.

Zwar hat Analyst Michael Foeth die Apex-Akquisition bereits mit 15 Franken je Kühne-Aktie in seinen Schätzungen berücksichtigt, das starke Wachstum im ersten Quartal bei Apex deute allerdings noch auf weiteres Potenzial und eine starke Wachstumsdynamik in der Region Asien hin.

Auch Julius Bär ist dem Logistiker gegenüber insgesamt positiv eingestellt und erhöht das Kursziel auf 270 von 250 Franken. Neben den starken Zahlen zum ersten Quartal von Kühne+Nagel lobt Analystin Britta Simon zudem die starke Finanzposition. Die Apex-Übernahme dürfte allein für 9 Prozent zusätzlichen Umsatz sorgen. Sie sieht die Titel allerdings mittlerweile als hoch bewertet an im Vergleich zur Konkurrenz.

dm/rw

(AWP)