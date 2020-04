Kühne+Nagel: Bessere Planung bei Seefracht zur Sicherung der Lieferketten

Für die kommenden Wochen werde bei der Seefracht eine hohe Anzahl annullierter Abfahrten auf verschiedenen Routen prognostiziert, schreibt K+N weiter. Zudem liege die Zuverlässigkeit der Fahrpläne derzeit nur bei rund 65 Prozent - das sei die niedrigste Quote in den vergangenen zehn Jahren. In der aktuellen Lage sei Transparenz in der Logistik für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Die neue Version des SeaExplorer erhält den Angaben zufolge neue Funktionalitäten, mit denen es möglich ist, Entscheidungen über alternative Abfahrten und Routen zu treffen. Das System zeige mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Big Data die beste Verschiffungsoption an, heisst es. Dabei würden realistische Vorlaufzeiten für die Routenplanung und aktuelle Fahrpläne mit Alternativen für annullierte Abfahrten angegeben.

Auch in puncto CO2-Emissionen bietet die Plattform neue Funktionen. Das System sei in der Lage, für jeden Dienst und jede einzelne Hafenverbindung eine detaillierte Übersicht zu den Emissionen anzugeben. So könnten die Kunden die nachhaltigste Transportoption wählen.

yr/uh

(AWP)