Kühne+Nagel ernennt Hansjörg Rodi zum Chef des Bereichs Landverkehre

Rodi tritt in seiner neuen Funktion die Nachfolge von Stefan Paul an, der zum gleichen Zeitpunkt neuer CEO von Kühne+Nagel wird. Der 1966 geborene Rodi ist laut den Angaben seit 2016 bei Kühne+Nagel in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Verantwortlicher für die Region Europa mit fast 44'000 Mitarbeitenden. Diese Funktion übernehme nun Jens Drewes, der zuletzt Verantwortlicher für die Region Asien-Pazifik war.

Der Bereich Landverkehre erzielte im letzten Jahr mit rund 9700 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,7 Milliarden Franken.

