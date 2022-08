Der Logistik-Konzern Kühne+Nagel ernennt Siew Loong Wong zum Leiter der Region Asien-Pazifik. Der aus Singapur stammende Wong verfüge über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Logistikbranche und sei bereits in verschiedenen Führungspositionen in Asien tätig gewesen, teilte Kühne+Nagel am Dienstag mit.