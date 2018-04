Kühne+Nagel lanciert Logistik-Lösung für Flugzeuginnenräume

Das Logistik-Unternehmen Kühne+Nagel lanciert aus Anlass der Aircraft Interiors Expo in Hamburg eine integrierte Logistik-Lösung für Flugzeuginnenräume. Denn für Hersteller, Wartungs- und Reparaturbetriebe sei es von entscheidender Bedeutung, die geplanten Stillstandszeiten bei Innenausbauten in Flugzeugen so gering wie möglich zu halten, teilte Kühne+Nagel am Dienstag mit. Die End-to-end-Lösung "KN InteriorChain" nehme sich diesen Herausforderungen an.