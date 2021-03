Ebenfalls in dem Communiqué erwähnt wurde die Lieferung von rund 700'000 Impfstoffdosen in die Dominikanische Republik. Finanzielle Angaben zu dem Auftrag wurden in dem Communiqué allerdings keine gemacht. Bereits bekannt ist, dass Kühne+Nagel teilweise auch den Impfstoff des Herstellers Moderna ausliefert.

kw/yr

(AWP)