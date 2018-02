Kühne+Nagel mit neuem Kommunikationschef - Lauble-Meffert zu Kühne Holding

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel ernennt Karl Olaf Petters per 1. März 2018 zum neuen Head of Corporate Communications. Er ersetzt Inge Lauble-Meffert, die auf diesen Zeitpunkt hin die Verantwortung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kühne Holding und der Kühne-Stiftung übernehmen wird, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.