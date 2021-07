Kühne+Nagel verkauft Anteil von 24,9% an Apex an Partners Group

(Zusammenfassung) - Kühne+Nagel verkauft einen Anteil von 24,9 Prozent am chinesischen Frachtunternehmen Apex an Partners Group. Damit holt der Logistikkonzern die Expertise und das Netzwerk des Zuger Finanzkonzerns in Asien an Bord und ebnet den Weg für weitere Akquisitionen.