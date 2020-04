Kühne+Nagel verzichtet vorerst auf Dividende für 2019

Wegen der Unsicherheiten um die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie sowie aufgrund des gegenwärtigen konjunkturellen Umfelds beantrage der Verwaltungsrat, den Bilanzgewinn per Ende Dezember 2019 auf die neue Rechnung vorzutragen und anlässlich der ordentlichen GV keine Dividende zu beschliessen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ursprünglich wurde für das Geschäftsjahr 2019 die Auszahlung einer Dividende von 4,00 Franken je Aktie vorgeschlagen.

Die bereits robuste Liquiditätslage werde damit zusätzlich gestärkt und die finanzielle Situation mit Blick auf die Unwägbarkeiten der derzeitigen Krisensituation gestützt, lautet die Begründung für den Vorschlag.

Dividende allenfalls im zweiten Halbjahr

Die globale Entwicklung der Konjunktur und die Lage des Unternehmens würden aber fortlaufend überprüft. Sollte sich das Geschäftsumfeld im Verlauf des Jahres normalisieren, sei eine ausserordentliche Generalversammlung denkbar, welche die Auszahlung der Dividende zu einem späteren Zeitpunkt gutheissen könnte.

Die ordentliche Generalversammlung soll wie geplant am 5. Mai stattfinden. Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre wird aber nicht möglich sein - diese müssen vielmehr vorgängig ihre Stimmen über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abgeben.

An der Börse wurde die Neuigkeit ungnädig aufgenommen. Mit einem Minus von gut 3 Prozent steht die Aktie am Ende der Bluechips-Tabelle. Auch wenn das Unternehmen eine Dividendenzahlung allenfalls für das zweite Semester in Aussicht stelle, sei die Nachricht auf den vorläufigen Verzicht eine negative Überraschung, hiess es in Marktkreisen dazu unter anderem, nicht zuletzt, weil viele Investoren bei dieser Aktie den Fokus auf die Dividende legen würden.

cf/uh

(AWP)