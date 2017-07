Kühne+Nagel wächst in rauem Umfeld - Aktie auf neuer Flughöhe

(Zusammenfassung mit Schlusskurs) - Der Logistikdienstleister Kühne+Nagel ist im ersten Halbjahr 2017 zwar gewachsen, das Geschäft war insgesamt aber etwas weniger profitabel. Der Grund liegt im unter Margendruck stehenden Seefrachtgeschäft. Im grossen und ganzen wurden die Markterwartungen aber erfüllt. In einem rauen Geschäftsumfeld war der Konzern sogar auf Einkaufstour. An der Börse kommen die News insgesamt gut an, die Aktie ist so teuer wie noch nie.