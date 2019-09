Künftige Eigentümer von Berliner Verlag: kein 'Mäzenatentum'

Das Berliner Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich treibt beim Kauf des Berliner Verlags nach eigenen Angaben bürgerliches Engagement an. "Wir machen das nicht aus einem Mäzenatentum, sondern aus einem bürgerlichen Engagement heraus und weil unser Ehrgeiz angestachelt ist", sagte Holger Friedrich in einem in der "Berliner Zeitung" (Donnerstag) veröffentlichtem Gespräch der Chefredaktion mit dem Paar.