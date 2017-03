Kühne+Nagel-Aktien nach Zahlen tiefer - Margen unter Druck

Die Aktien von Kühne+Nagel gehen am Mittwoch auf Tauchgang, obschon der Logistikkonzern erneut mit einem Rekordgewinn aufgewartet hat. So lagen sämtliche Kennzahlen über den Analystenerwartungen und auch die über dem Vorjahr liegende Dividende kommt gut an. Doch die Margen der Innerschweizer stehen unter Druck. Daher werde zu Gewinnmitnahmen geschritten, nachdem die Papiere am Vortag auf Jahreshoch geklettert waren.