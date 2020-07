Kuros hat ein neues europäisches Patent zugesprochen erhalten. Das Patent mit dem Titel "Osteoinduktive Verbundwerkstoffe" decke bestimmte Kombinationen von Polymeren und Granulatmaterialien ab und erweitere das Patentportfolio in Bezug auf seine MagnetOs-Produktlinie, teilte das Zürcher Biotechunternehmen am Mittwoch mit. Ausserdem habe man auch die Genehmigung einer Patentanmeldung aus derselben Patentfamilie in Japan erhalten.