Kuros erhält US-Patent und stärkt damit eigenes Portfolio

Das Biotechunternehmen Kuros Biosciences hat sein Portfolio weiter gestärkt. Wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte, hat die Tochtergesellschaft Kuros Biosurgery AG ein US-Patent US mit dem Titel "Pharmazeutische Formulierung zur Verwendung in der Wirbelsäulenfusion" erhalten. Darin wird die Verwendung bestimmter Matrizen für die Wirbelsäulenversteifung abgedeckt.