Kuros platziert 4,23 Millionen neue Aktien bei bestehenden Aktionären

Damit seien 50,2 Prozent der insgesamt angebotenen Titel an bisherige Aktionäre verkauft worden, heisst es weiter. Die übrig bleibenden 4'192'530 zur Ausgabe bestimmten Aktien will Kuros nun ausgewählten institutionellen Investoren offerieren. Die Platzierung dazu werde bis am morgigen Dienstag um 15 Uhr laufen.

Eine wichtige Stütze bei der Kapitalerhöhung ist der Grossaktionär Optiverder. Dieser habe sich, wie vergangene Woche angekündigt, nicht nur im Rahmen der gültigen Bezugsrechte an der Transaktion beteiligt, sondern weitere 1,92 Millionen Papiere gezeichnet und damit zusätzliche 3,4 Millionen Franken in die Firma investiert. Optiverder hielt gemäss letzten Angaben gut 13 Prozent an Kuros und war damit grösster Aktionär.

Im Zuge der Kapitalerhöhung hatten bestehende Aktionäre für jedes Papier ein Bezugsrecht erhalten. Dabei berechtigten acht Bezugsrechte den Inhaber zur Zeichnung von drei neuen Aktien. Mit dem Erlös will Kuros die kommerzielle Einführung des Knochentransplantatprodukts MagnetOs vorantreiben.

mk

(AWP)