Kuros will bis zu 12 Mio Fr. aus Kapitalerhöhung erlösen - Details für aoGV

Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung zur ordentlichen Kapitalerhöhung schlägt der Verwaltungsrat der Gesellschaft vor, den bestehenden Aktionären von Kuros bis zu 6,4 Millionen neue Namenaktien aus dem ordentlichen und genehmigten Aktienkapital zum Angebotspreis von 1,95 Franken pro Aktie anzubieten. Die Kapitalerhöhung soll durch ein vergünstigtes Bezugsangebot durchgeführt werden, bei dem die Altaktionäre für jede ihrer am 21. November 2019 gehaltenen Namenaktien (nach Börsenschluss) ein Vorkaufsrecht auf neue Namenaktien erhalten.

Fünf dieser Vorkaufsrechte berechtigen deren Inhaber zum Bezug von zwei neuen Namenaktien mit gewissen Einschränkungen nach geltendem nationalem Recht. Ab dem 22. November 2019 sollen die Namensaktien von Kuros "ex Rights" gehandelt werden. Die Rechte werden nicht zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen.

Die Rechte werden laut Mitteilung voraussichtlich vom 22. November bis zum 2. Dezember 2019 ausübbar sein. Aktien, für die in diesem Zeitraum keine gültigen Rechte ausgeübt wurden, können in einem späteren Angebot an berechtigte institutionelle Anleger oder andere verkauft werden. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange sowie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Zahlung des Angebotspreises werden voraussichtlich am 6. Dezember 2019 erfolgen. Der Angebots- und Kotierungsprospekt im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot wird am oder um den 20. November 2019 veröffentlicht.

Kuros erwartet, durch die Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von bis zu 12 Millionen Franken zu erzielen. Den Nettoerlös will die Gesellschaft den Angaben zufolge für die Vermarktung ihrer Produkte und die Weiterentwicklung ihrer Produktkandidaten verwenden.

hr/tt

(AWP)