Kuros will Kapitalerhöhung trotz geringer Zeichnungsquote durchführen

Das Biotechunternehmen Kuros will die angekündigte Kapitalerhöhung trotz einer geringen Zeichnungsquote durchführen. Bis zum Abschluss der Zeichnungsfrist am heutigen Mittwoch sind von total gut 8 Millionen angebotenen neuen Aktien lediglich knapp 2,8 Millionen oder 34,6 Prozent gezeichnet worden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.