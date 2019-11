Nach schwächerem Start hat die Hoffnung auf zeitnahe Wiederaufnahme von Auslieferungen des Krisenjets 737 Max am Montag für einen Kurssprung bei Boeing gesorgt. Die Papiere zogen im Dow Jones Industrial zuletzt um 4,4 Prozent an und mauserten sich so zum zweitbesten Indexwert. Der Flugzeugbauer hatte zuvor mitgeteilt, dass die Auslieferungen im Dezember womöglich wieder beginnen können - abhängig davon, ob im Freigabeprozess bestimmte Meilensteine erreicht werden.