Lafarge wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen Menschlichkeit angeklagt

(Meldung mit weiteren Angaben und Aussagen von Holcim ergänzt) - Das Berufungsgericht in Paris hat am Mittwoch die Anklage gegen den französischen Zementkonzern Lafarge wegen "Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit" im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten bis 2014 in Syrien bestätigt. Dies verlautete aus Gerichtskreisen nach dem Urteil.