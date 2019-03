LafargeHolcim-Aktie nach schwarzen Jahreszahlen mit positiver Reaktion

Im frühen Handel gegen 09.15 Uhr notieren LafargeHolcim Namen mit rund 0,7 Prozent im Plus auf 49,75 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI tendiert deutlich tiefer (-0,54%).

Die wichtigsten Initiativen wie das Kostensenkungsprogramm und der Schuldenabbau scheinen auf Kurs zu sein, so der Tenor der Analysten.

Vor allem der Turnaround des Geschäfts mit Zuschlagstoffen und Beton komme in Bewegung, schreibt etwa das Analystenhaus Bernstein. Der Geschäftsbereich Solutions and Products hinke jedoch hinterher. Es blieben aber Wünsche offen in Bezug auf den Zeitpunkt der Erholung der Cash Conversion Rate sowie der Ausrichtung der Desinvestitionsprogramme. Insgesamt sei aber von einer positiven Reaktion der Aktie auszugehen.

Etwas pessimistischer bewerten die Analysten der UBS die Lage. Zwar geht die Grossbank davon aus, dass sich der Aktienkurs in den nächsten Jahren stärker erholen werde als zuvor gedacht, die Ergebnisse seien aber insgesamt "ereignislos und ohne grössere Neuigkeiten". Die UBS bleibt bei ihrer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 43 Franken.

Im Gegensatz dazu schlägt die Bank Vontobel weiterhin zum Kauf vor und rechnet mit einem Kursziel von 52 Franken. Der Gewinn pro Aktie habe die Schätzung übertroffen und die Nettoverschuldung sei ebenfalls stärker gesunken als erwartet.

sta/ra

(AWP)