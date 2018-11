LafargeHolcim-Aktien nach Aussagen am Kapitalmarkttag nur kurz gefragt

Für die Aktien von LafargeHolcim geht es am Mittwoch nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone rasch nach unten. Der Zementhersteller bestätigte an seinem Kapitalmarkttag in Birmingham die Ziele für das laufende Jahr und nannte Prognosen für das kommende Jahr 2019. Die Erwartungen würden im Rahmen der "Strategie 2022" liegen, hiess es. Zudem will das Unternehmen den Schuldenabbau beschleunigen.