LafargeHolcim-Aktien nach Firestone-Übernahme etwas höher

Die Aktien von LafargeHolcim notieren um 9.40 Uhr nach zuvor stärkeren Zugewinnen noch rund 0,7 Prozent höher auf 51,88 Franken. Derweil ist der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,31 Prozent im Minus.

Analystenseitig wird der Einstieg in das Dachsystemgeschäft begrüsst. Der wachstums- und margenstarke Sektor erlaube es dem Unternehmen, seine Abhängigkeit vom Zementgeschäft zu reduzieren, so der Tenor. Zum Teil wird der Kaufpreis jedoch als eher hoch bezeichnet.

Mit dem Zukauf der globalen Nummer 4 bei Flachdachsystemen und dem Marktführer in den USA stosse LafargeHolcim in ein neues Segment vor, was strategiekonform die kleinste Division Solutions & Products stärke, schreibt etwa die ZKB in einem ersten Kommentar. Die erste grosse Akquisition unter CEO Jan Jenisch dürfte also laut ZKB dem Konzern mittelfristig helfen, den Fussabdruck im energieintensiven Zementgeschäft zu verringern. Der Kaufpreis gilt hier unter Berücksichtigung der Synergien als fair.

Die Experten von Vontobel gestehen der Übernahme angesichts der Grösse des Geschäfts in den USA hohe Synergieeffekte zu. Der Fokus der gekauften Firma auf Nordamerika und das starke Netzwerk von LafargeHolcim in Europa und Lateinamerika sei eine "grosse Chance", das Wachstum zu beschleunigen. Die Akquisition sei ein Meilenstein in der Transformation des Unternehmens zum Weltmarktführer für innovative und nachhaltige Gebäudelösungen.

sta/rw

(AWP)