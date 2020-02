LafargeHolcim-Aktien profitieren von zuversichtlichem Ausblick

LafargeHolcim notieren um 9.15 Uhr 1,3 Prozent höher auf 46,80 Franken und damit deutlich besser als der Gesamtmarkt. Dieser liegt gemessen am SMI um 1,5 Prozent tiefer.

Die Analysten zeigen sich in ihren ersten Kommentaren von der Leistung im Schlussquartal angetan. LafargeHolcim habe in einem schwierigen Umfeld mit einer verhaltenen Nachfragesituation die Umsatzerwartungen weitgehend erfüllt, lautete der Tenor.

Sehr gut aufgenommen werden die Fortschritte beim wiederkehrenden EBITDA. Hier hat die Gruppe selbst die optimistischsten Schätzungen übertroffen.

UBS und Goldman loben zudem den starken Free Cashflow. Dieser habe die Erwartungen deutlich übertroffen.

Und auch der recht zuversichtliche Ausblick des Managements auf das laufende Jahr überzeugt die Analysten. So peilt der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und eine Steigerung des wiederkehrenden EBIT von mindestens 7 Prozent an. Vontobel geht nun davon aus, dass der Konzern die bis 2022 angestrebten Mittelfristziele bereits früher erreichen wird.

Bezüglich der kommunizierten Ziele für das laufende Jahr gelte es indes zu beachten, dass diese einen allfälligen Einfluss des Coronavirus nicht berücksichtigen, warnt zum Beispiel Goldman Sachs.

Vontobel weist zudem auf die zunehmend gestärkte Bilanz hin. Damit gewinne LafargeHolcim strategische Flexibilität.

Nach den Kursverlusten der letzten Tage traut man den LafargeHolcim-Aktien am Markt nun eine kräftige Gegenbewegung zu. Letztendlich werde aber die Situation am Gesamtmarkt darüber entscheiden, wie umfassend diese ausfalle, so die Einschätzung.

gab/jb

(AWP)