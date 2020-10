LafargeHolcim-Chef will gestärkt aus der Coronakrise kommen

LafargeHolcim-Chef Jan Jenisch will mit dem Zementkonzern gestärkt und wettbewerbsfähiger aus der Coronakrise kommen. "Wir haben mit unserem Krisenmanagement sehr schnelle Fortschritte gemacht und in den letzten acht Monaten ein signifikantes Potenzial für Kostensenkungen genutzt", sagte Jenisch im Interview mit dem Finanzportal "The Market" (Online am 21.10.).