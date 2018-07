LafargeHolcim gewinnt Grossauftrag über 500 Millionen Pfund in GB

Highways England ist für den Betrieb, die Instandhaltung und die Verbesserung von Strassen in England zuständig. Damit habe LafargeHolcim nun fünf der sechs grossen regionalen Abschnitte erhalten, teilte der Zementkonzern am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Mit dem neuesten Auftrag setze man die Erfolge in Grossbritannien fort. Zuvor hatte die dortige LafargeHolcim-Tochter Aggregate Industries bereits den Exklusivauftrag für die Erneuerung des Fahrbahnbelags der Autobahn A14 zwischen Cambridge und Huntingdon erhalten. Das sei das grösste Strassenerneuerungsprojekt in England.

Über einen Zeitraum von 30 Monaten werde Aggregate Industries einen mehr als 30 Kilometer langen neuen, mehrspurigen Abschnitt erneuern. Für das Projekt werden 700'000 Tonnen Asphalt und 500'000 Tonnen zementgebundene Baustoffe geliefert und verbaut.

jb/ra

(AWP)