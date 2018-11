LafargeHolcim verkauft Geschäftsteile in Indonesien

Der Verkauf sei nach einer tiefgreifenden Portfolioanalyse erfolgt, teilte LafargeHolcim am späten Montagabend mit. Die Einnahmen sollen zum weiteren Abbau der Schulden verwendet werden. Die Aktivitäten, die an Semen Indonesia gehen, beinhalten die gesamten Aktivitäten von LafargeHolcim in Indonesien. Dazu gehören vier Zementwerke, 33 Transportbetonwerke sowie zwei Steinbrüche.

Substanzielle Devestition

Seit der Fusion von Holcim und Lafarge hat sich das Unternehmen von einer Reihe von Einheiten getrennt. Teilweise waren die Verkäufe Bedingung für den Erhalt der Zustimmung durch die Wettbewerbshüter für den Zusammenschluss.

Die von CEO Jan Jenisch im Februar vorgestellte "Strategy 2022" sieht eine komplette Neubewertung des Portfolios vor. Dabei wurde auch das Devestitionsziel von mindestens 2 Milliarden Franken formuliert. Der nun erfolgte Verkauf von 80 Prozent der mit insgesamt 1,75 Milliarden Franken bewerteten Tochtergesellschaft trägt also einen substanziellen Teil dazu bei.

Daneben gehören zum Programm aber auch punktuelle Zukäufe und Investitionen zur Stärkung der Marktposition in einzelnen Ländern, Wachstumsinitiativen und Massnahmen zur Senkung der Gemeinkosten. Im Zuge der Strategie werden etwa die Konzernstandorte in Paris und Zürich geschlossen und nach Zug und Holderbank verlegt. Auch die Niederlassungen in Singapur und Miami wurden geschlossen.

Aktie legt zu

Die Devestition komme angesichts der seit Längerem kursierenden Marktgerüchte nicht überraschend, kommentierten die Analysten der ZKB. Der Preis liege zudem klar über dem Schlusskurs von Holcim Indonesia und verhalf der in Indonesien kotierten Aktie zu einem Satz nach oben. Die ZKB beurteilt die Transaktion als positiv bestätigt die Einstufung "Übergewichten".

Auch an der Schweizer Börse legen die Aktien des Zementmultis zu und notieren gegen 9.10 Uhr mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 47,16 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI tendiert mit einem Plus von 0,39 Prozent ebenfalls freundlich.

cf/sta

(AWP)