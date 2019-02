LafargeHolcim: Wiederaufnahme der Arbeit an Standorten im Seinetal

Seit dem 5. Februar hatten Mitarbeiter des Baustoffkonzerns gestreikt, um einen zusätzlichen Produktivitätsbonus in Verbindung mit der Arbeit auf einer Grossbaustelle in Paris zu erhalten. Die Arbeitsniederlegungen hatten die Tätigkeit des Zementherstellers an mehreren Standorten in den Regionen Eure und Seine-et-Marne in Frankreich unterbrochen.

"Die am Freitag erzielte Einigung sieht insbesondere die Einstellung von neun Personen mit unbefristeten Verträgen und die Zahlung eines monatlichen Bonus von 50 Euro für mindestens neun Monate vor", sagte ein Gewerkschaftsvertreter und bestätigte die Wiederaufnahme der Arbeit.

Ihm zufolge hatten 90 Prozent der 103 Mitarbeitern an diesen drei Standorten am Streik teilgenommen. Nach Angaben des Sprechers der LafargeHolcim-Gruppe lag die Zahl der Streikenden hingegen bei rund 50.

