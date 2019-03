Lalique übernimmt 50 Prozent an schottischem Whisky-Hersteller

Das Luxusgüterunternehmen Lalique übernimmt 50 Prozent des schottischen Single-Malt-Whisky-Herstellers The Glenturret. Die Akquisition erfolge über ein Joint-Venture, an dem Lalique und der Schweizer Unternehmer Hansjörg Wyss je 50 Prozent halten, teilte Lalique am Freitag mit.