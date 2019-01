Laminatbodenproduzent Swiss Krono steigert Umsatz um 11 Prozent

In Lokalwährung bedeute dies ein Umsatzwachstum von über 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Betriebsgewinn konnte überproportional gesteigert werden, womit die Ziele gemäss Mitteilung klar übertroffen wurden.

Das Unternehmen habe das positive Marktumfeld überdurchschnittlich gut für sich nutzen können, heisst es. Mit einem gruppenweiten Produktionsvolumen an Holzwerkstoffen von 6 Millionen Kubikmetern sei ein neuer Höchststand erreicht worden. Der Bereich Building Materials habe von der guten Baukonjunktur und der Bereich Interiors (Möbelplatten) von der Inbetriebnahme neuer Spanplattenlinien in den Werken in der Schweiz und in Russland profitiert. Der Umsatz im Geschäftsbereich Flooring sei in etwa auf Vorjahresniveau gelegen.

yr/uh

(AWP)