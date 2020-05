Das Landgericht Braunschweig hat die Einstellung des Strafverfahrens wegen möglicher Marktmanipulation gegen VW -Chef Herbert Diess und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch bestätigt. Man habe diesen Schritt beschlossen, "nachdem eine Geldauflage in Höhe von jeweils 4,5 Millionen Euro an die Staatskasse gezahlt worden ist", teilte das Gericht am Mittwoch mit. Die zuständige 16. Wirtschaftsstrafkammer habe das Verfahren "endgültig eingestellt".