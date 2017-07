Landis+Gyr-Aktie steigt am ersten Handelstag - Börsengang geglückt

(Zusammenfassung) - Das Börsendebüt von Landis+Gyr an der SIX Swiss Exchange ist nach einem zögerlichen Handelsbeginn geglückt: Die Aktien notieren am frühen Freitagnachmittag mit 79,10 CHF inzwischen 1,4% über dem Ausgabepreis von 78 CHF. Im frühen Handel waren sie nach einem ersten Kurs von 79 CHF zeitweise bis auf 76,90 CHF gefallen. Das Handelsvolumen ist mit aktuell rund 6,1 Mio gehandelten Stück hoch.