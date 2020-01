Landis+Gyr-Aktien brechen nach Update zu 2019/20 ein

Landis+Gyr sacken am Montag nach den jüngsten Aussagen zum Geschäftsjahr 2019/20 prozentual zweistellig ab. Der Anbieter von Energiemanagement-Lösungen hat am Morgen die Bandbreite der im Oktober formulierten Prognosen für das Geschäftsjahr 2019/20 zwar bestätigt, sieht die Ergebnisse aber "am unteren Ende".