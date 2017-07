Landis+Gyr-IPO: Ausgabepreis bei 78,00 CHF (Preisspanne 70-82 CHF)

Landis+Gyr wird am (heutigen) Freitag an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Ausgabepreis der 29,5 Mio Aktien beläuft sich auf 78 CHF pro Aktie und liegt damit in der oberen Hälfte der Angebotsspanne von 70 bis 82 CHF. Die Marktkapitalisierung beträgt damit rund 2,3 Mrd CHF. Die Aktienplatzierung wurde dank der starken Nachfrage sowohl von schweizerischen als auch internationalen institutionellen Investoren sowie Family Offices und anderen privaten Investoren zum Angebotspreis mehrfach überzeichnet, schreibt das Unternehmen am Freitag.