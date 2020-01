Langwieriger Renten-Streit um Ex-Autoboss Ghosn erwartet

In Frankreich wird ein langwieriger Streit zwischen dem früheren Autoboss Carlos Ghosn (65) und seinem Ex-Arbeitgeber Renault um Rentenzahlungen erwartet. In einem Eilverfahren vor einem Schiedsgericht für arbeitsrechtliche Streitfälle werde es um rund 250 000 Euro Vergütung für den Wechsel in die Rente gehen, bestätigten Kreise französische Medienberichte am Mittwoch.