Der Spezialchemiekonzern Lanxess setzt seinen Umbau mit einer Neuaufstellung des Wasseraufbereitungsgeschäfts fort. Der Fokus liege in dem Geschäftsbereich künftig auf Ionenaustauschern und hierbei vor allem in Märkten für hochwertige Anwendungen, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Köln mitteilte. In diesem Zuge werde das Geschäft mit Umkehrosmose-Membranen für einen nicht genannten Preis an den französischen Umweltkonzern Suez verkauft. Die Transaktion soll bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen sein.