Lanxess bekräftigt Jahresprognose nach BASF-Gewinnwarnung

Der Branchenriese BASF hatte am Montagabend mit einer deftigen Gewinnwarnung die Sorgen von Anlegern um die Konjunkturaussichten in der Chemieindustrie genährt. Aktienkurse in der Branche gerieten dadurch scharf unter Druck. Die Lanxess-Aktie machte nach der bestätigten Prognose ihre Verluste von bis zu 5,6 Prozent kurzzeitig wieder wett und lag zuletzt mit 1,5 Prozent im Minus.

Lanxess strebe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) und Sondereinflüssen 2019 weiter einen Wert zwischen 1,0 und 1,05 Milliarden Euro an, hiess es vom Unternehmen. Im Vorjahr hatte Lanxess ein operatives Ergebnis von 1,016 Milliarden Euro verbucht./men/jha/

(AWP)