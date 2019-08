Lanxess hält operatives Ergebnis stabil - Ausblick für Gesamtjahr bestätigt

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat im zweiten Quartal den sich eintrübenden Konjunkturaussichten getrotzt. Dabei profitierte der Konzern von gut laufenden Geschäften mit Wasseraufbereitungsprodukten sowie vom Projektgeschäft im Feinchemiegeschäft Saltigo. Hinzu kamen positive Wechselkurseffekte. Die Flaute in der Autobranche belastete hingegen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 1 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro, wie der MDax -Konzern am Freitag in Köln mitteilte.