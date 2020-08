Lanxess kann Geschäft mit organischen Lederchemikalien losschlagen

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat einen Käufer für sein Geschäft mit organischen Lederchemikalien gefunden. Der Bereich geht an die TFL Ledertechnik GmbH, wie Lanxess am Donnerstag in Köln mitteilte. Der Kaufpreis umfasse eine fixe Komponente in Höhe von 80 Millionen Euro sowie eine erfolgsabhängige Komponente von bis zu 115 Millionen Euro. Die Transaktion soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein. Die bereits seit einiger Zeit in Aussicht gestellte Veräusserung ist Teil des Konzernumbaus unter Lanxess-Chef Matthias Zachert. Er richtet das Unternehmen immer stärker auf die profitablere Spezialchemie aus. Zudem sinkt durch den Verkauf die Abhängigkeit von der Automobilindustrie./mis/stk