Lanxess verlängert Vertrag mit Konzernchef Zachert

Der Spezialchemiekonzern Lanxess setzt auf Kontinuität an der Unternehmensspitze. Der Vertrag mit Konzernchef Matthias Zachert wurde vorzeitig um fünf Jahre verlängert, wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Das neue Mandat beginne im April 2019. Zachert steht bereits seit April 2014 an der Spitze des MDax -Konzerns, zu dem er damals nach knapp drei Jahren als Finanzchef der Darmstädter Merck KGaA zurückgekehrt war. Der Manager gilt als beliebt bei Investoren.