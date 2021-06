Die Aktionäre der LM Group haben an der Generalversammlung vom Dienstag allen Anträgen zugestimmt. Ausserdem habe Interims-CEO Andrea Bertoli, wie vom Verwaltungsrat früher beschlossen, per sofort die Rolle des CEO der LM Group übernommen, teilte das Unternehmen am Abend weiter mit. Bertoli wurde zudem von der Generalversammlung zum neuen COO der LM Holding ernannt.