BILLANCOURT (awp international) - Gute Geschäfte in Lateinamerika haben dem Umsatz des französischen Handelskonzerns Carrefour Ende 2019 nach oben getrieben. Im vierten Quartal zogen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt und ohne China um 2,5 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Boulogne-Billancourt mitteilte. Analysten hatten mit einem Wert in dieser Grössenordnung gerechnet. Für das Gesamtjahr stand damit ein Umsatzplus von 2,1 Prozent auf 80,7 Milliarden Euro zu Buche. Der operative Gewinn dürfte etwa 2,09 Milliarden Euro erreichen.