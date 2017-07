Leclanché baut 34 Schnellladestationen entlang des Trans-Kanada Highways

les-Bains (awp) - Der Batteriehersteller Leclanché baut zusammen mit der kanadischen eCamion und der Genfer SGEM entlang des Trans-Kanada Highways (TCH) ein Netzwerk von 34 Schnellladestationen. Das Projekt, das die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Kanada fördern soll, besitzt einen Investitionsumfang in Höhe von 13,6 Mio USD, teilt Leclanché am Donnerstag mit.