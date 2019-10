Leclanché plant a.o. GV - Umwandlung von Schulden in Eigenkapital

Zudem ist eine Herabsetzung des Nennwertes der Leclanché-Aktien auf 0,10 Franken von derzeit 1,50 Franken geplant, wie es in der Einladung am Donnerstag hiess. Hauptaktionär Fefam, der rund 73 Prozent an dem Unternehmen hält, hat angekündigt diesem Schritt zuzustimmen. Im Mai hatten die Aktionäre die Nennwertreduktion an der Generalversammlung noch abgelehnt.

Das Unternehmen hat die Umstrukturierung in die Wege geleitet, um eine Überschuldung zu vermeiden. Dabei werden die drei Geschäftsbereiche e-Transport Solution, Stationary Solution und Speciality Battery Solutions ab 2020 in eigenständige, investierbare Einheiten geführt, wie das Unternehmen bereits in der Vorwoche angekündigt hatte.

