Leclanché setzt 2016 mehr um - Narada-Partnerschaft noch in Schwebe

Leclanché hat im Geschäftsjahr 2016 mehr umgesetzt. Die Erlöse nahmen laut vorläufigen und ungeprüften Zahlen um 56% auf 28 Mio CHF zu. Es sei bereits im zweiten Jahr in Folge ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt worden, teilte der an der SIX kotierte Anbieter von Energiespeicherlösungen am Mittwoch mit. Gewinnzahlen werden nicht bekanntgegeben.