Leclanché stellt neue Energiezelle für Busse und Lastwagen vor

Nebst der gesteigerten Reichweite werde die neue Zelle auch die Betriebszeit von vollelektrischen und Hybridfahrzeugen verlängern, teilte Leclanché am Montag mit. Die neue G/NMC-Zelle (Graphit/Nickel-Mangan-Kobaltoxid) verfüge über eine hohe Zyklenfestigkeit gepaart mit der Fähigkeit zum schnellen Aufladen. So soll eine 80 prozentige Aufladung in weniger als 30 Minuten bei erhöhter Stabilität im höheren Spannungsbereich möglich sein.

Die neue Zelle weise ausserdem eine um 10 Prozent höhere Energiedichte aus als die bisherigen vergleichbaren Zellen von Leclanché, heisst es weiter.

cf/uh

(AWP)