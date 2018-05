LEG bleibt trotz Ergebnisrückgang zuversichtlich für 2018 - Aktie fällt

Beim Immobilienkonzern LEG haben zum Jahresbeginn höhere Instandhaltungskosten auf die Bilanz gedrückt. Auch konnte das Unternehmen die Mieten noch nicht so stark anheben wie für das Gesamtjahr geplant. "Wir sind mit dem ersten Quartal zufrieden", sagte Unternehmenschef Thomas Hegel am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Düsseldorf. Insgesamt liege LEG auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Hegel kündigte an, die Aktionäre zukünftig stärker am Gewinn zu beteiligen.