Lego ernennt neue Chefin für die DACH-Region

Sie folgt auf Frédéric Lehmann, der zum Jahreswechsel befördert wurde und für die Region REEMEA (Russland, Osteuropa, Mittlerer Osten, Türkei & Afrika) der Gruppe verantwortlich sein wird, wie Lego am Donnerstagabend mitteilte. Lehmann habe in seiner Zeit entscheidend die "Lego-Strategie" in der DACH-Region vorangetrieben.

Pascha-Gladyshev bringt den Angaben nach über 19 Jahre Marketing- und Vertriebserfahrung mit und war unter anderem bei Procter & Gamble, British American Tobacco und L'Oréal tätig.

ys/uh

(AWP)